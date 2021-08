Livestream Vorbörse DAX am 27.08.2021 mit unverändertem DAX-Start, DWS, Deutsche Bank und Peloton

Der DAX konnte sich gestern nicht mehr gegen den Abwärtsdruck der letzten Tage wehren und fiel bis auf 15.700 Punkte zurück. Die Erholung setzte schnell ein, doch kann sie am Freitag fortgesetzt werden?

Ask 10,02

Ask 10,02

Ask 11,04

Ask 11,04

Auf den Tagesverlierer von gestern, die Deutsche Bank, gehen wir ausführlich ein. Der Druck kam über die Fondstochter DWS, die sogar 13 Prozent verlor oder auf die Marktkapitalisierung übertragen eine Milliarde Euro an Wert. Der Vorwurf aus den USA zu "Greenwashing" wird hier erörtert. Was bedeutet das genau und kann man über den Ausgang schon etwas sagen?

Ebenfalls schauen wir auf die Quartalszahlen von Peloton. Das Unternehmen hat in einer ersten Reaktion nachbörslich 15 Prozent verloren aber kann sich nun wieder stabilisieren. Der Fitnesstrend war in der Coronazeit hoch und flacht nun ab. Vor allem die 313 Millionen US-Dollar Quartalsverlust waren das "Haar" in der Suppe neben den schwächer steigenden Umsätzen.

Abschließend berichten wir über anstehende Termine des Tages. Vor allem die Rede von Jerome Powell wird heute mit Spannung erwartet.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange in den neuen Handelstag. Am Mittag sprechen wir mit unserem Händler Shara über den ersten Impuls des Handelstages.

#Peloton #DWS #DAX #DeutscheBank #Boerse #Finanzen #Aktien

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.