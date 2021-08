Wochenrückblick Börse, WTI und Aktien aus dem Gesundheitsbereich: Teladoc, Amedisys, Philips

Der DAX war in dieser Woche ein Underperformer im Vergleich zu den anderen internationalen Indizes. Am Ende konnte zwar ein kleines Wochenplus von 0,37 Prozent erreicht werden, doch im Vergleich zu den asiatischen Börsen, wo es eine Bewegung von teilweise 3 Prozent auf der Oberseite gab oder dem Nasdaq, der weitere Rekordhochs einstellte, waren DAX-Anleger im Nachteil.

Die Erholung vollzog insbesondere auch am Rohstoffbereich. Der Öl zog sogar zweistellig an und Gold war ebenfalls im positiven Bereich zu finden. Dies schauen wir uns im Chartbild genauer an, bevor wir auf einige Werte aus dem Gesundheitsbereich ausführlich zu sprechen kommen.