Der Faktor Gesundheit für Wirtschaft & Börse: Das sollten Investoren in Post-Corona-Zeiten beachten

Die Corona-Pandemie hat bei vielen Menschen die Bedeutung der eigenen Gesundheit noch einmal stärker ins Bewusstsein gerückt. Themen wie Vorsorge, gesunde Ernährung oder auch mehr Bewegung spielen hier eine wichtige Rolle. Was macht den Faktor Gesundheit für Wirtschaft und Börse so besonders? Worauf kommt für Investoren an? Fragen dazu von Börsenmoderatorin Beate Hoffbauer an Fondsmanager Dr. Andreas Bischof, Geschäftsführer der nova funds GmbH im Interview - aufgezeichnet auf dem FINANCIAL PLANNING Forum in Berlin. #Gesundheit #Pharma #Medizin

Risikohinweis: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass FinanceNewsTV ein Abspielkanal der FIMECO GmbH und damit ein rein kommerzieller Anbieter ist und daher auch werbliche und bezahlte Elemente enthalten kann. Die ausgestrahlten Videos stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar, sondern sind eine Momentaufnahme der Finanzmärkte. Wir empfehlen grundsätzlich vor jeder Entscheidung die Beratung durch Ihre Bank oder einen unabhängigen Vermögensverwalter.