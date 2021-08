Marktidee: Qiagen

Bei Qiagen läuft es derzeit sehr gut. Der Konzern ist ein Profiteur der Corona-Krise und könnte in dieser Woche sogar in den DAX aufsteigen. In dem Fall könnte Qiagen auch vom bisherigen Verzicht auf Dividenden abrücken. Die Aktie war zuletzt im Rallyemodus. Aus technischer Sicht entscheidet jetzt ein wichtiger Widerstand, ob es weiter nach oben geht.