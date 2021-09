Kanye West will seinen Namen ändern

Der Musiker und Unternehmer Kanye West, dessen Vermögen laut Forbes bei rund 1,8 Milliarden USD liegt, will offenbar eine Namensänderung vornehmen lassen. Der Noch-Ehemann von Reality-Star Kim Kardashian soll einem Gericht in Los Angeles einen entsprechenden Antrag auf Namensänderung vorgelegt haben. Demnach will Kanye Omari West künftig nur noch Ye heißen. Laut People.com macht er dafür persönliche Gründe geltend. Bereits im September 2018 hatte sich West auf Twitter als »I am YE« vorgestellt und sich von seinem Namen Kanye West verabschiedet. West ist nicht nur als Rapper und Musikproduzent berühmt. Er ist auch ein vielseitig aufgestellter Geschäftsmann und unterstützt mehrere soziale Organisationen. ———————————————————————— Moderation: Wirtschaft TV Moderator Sascha Oliver Martin Bildquellen: Depositphotos / PopularImages IMAGO / MediaPunch ———————————————————————— Weitere News findest du auf www.wirtschaft-tv.com. ———————————————————————— #wirtschafttv #kanyewest #kimkardashian #rapper #saschaolivermartin