DAX verkauft Tagesgewinne erneut ab, Pernod Ricard mit Top Zahlen, AnBev im Zugwind? Steinhoff

Der DAX kann seine anfänglichen Gewinne bis fast 16.000 Punkte ausbauen, aber diese nicht halten. Zum Mittag notieren wir wieder an der 15.850 und damit nahe am gestrigen Schlusskurs. Weiterhin ist das Thema EZB-Tapering am Markt dominant. Mit unserem Händler erörtern wir, welche Auswirkungen dies hat.

Die beiden Einzelwerte Valneva und Steinhoff von gestern haben einen Teil der Gewinne abgegeben und bleiben damit volatil. Das Chartbild ist Grundlage einer Diskussion.