Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

The Great Reset ist im vollen Gange - droht uns die totale Überwachung? Stehen wir vor dem totalen Verlust unserer Daten? Ist der gläserne Mensch schon viel näher als eigentlich gedacht und was haben große Konzerne und auch der digitale Impfpass damit zutun? Diesen Fragen gehen wir heute auf den Grund in einem neuen Interview mit Norbert Häring. Er ist Redakteur beim Handelsblatt, Autor mehrerer sehr lesenswerter Bücher und setzt sich seit Jahren für den Erhalt von Bargeld ein.