Wohn-Immobilien als Sachwert-Investment: Erfolgsfaktoren 2021 - Interview Daniel Preis (Domicil)

Die Zinsen sind weiterhin auf einem rekord-niedrigen Niveau – und der DAX eilt derweil von Rekord zu Rekord. Und so werden die rentierlichen Anlage-Möglichkeiten immer weniger. Auch auf dem Markt für Wohn-Immobilien wird es schwieriger, interessante Objekte zu guten Preisen zu finden. Fragen dazu von Börsenmoderatorin Beate Hoffbauer an Daniel Preis, Vorstand bei der Domicil Real Estate AG, im Interview auf dem FINCIAL PLANNING Forum in Berlin. #Immobilien #Fonds #Sachwerte

Risikohinweis: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass FinanceNewsTV ein Abspielkanal der FIMECO GmbH und damit ein rein kommerzieller Anbieter ist und daher auch werbliche und bezahlte Elemente enthalten kann. Die ausgestrahlten Videos stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar, sondern sind eine Momentaufnahme der Finanzmärkte. Wir empfehlen grundsätzlich vor jeder Entscheidung die Beratung durch Ihre Bank oder einen unabhängigen Vermögensverwalter.