16 Jahre Merkel-Ära: Dax plus 260 Prozent, aber Versorger im Minus - Börsen-Bilanz mit Heiko Böhmer

Nur noch wenigen Wochen, dann wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. Auch für viele Anleger und Investoren ist dies ein wichtiger Tag, denn sie entscheiden mit ihrer Stimme, was sich z.B. in Sachen Aktiensparen, Altersvorsorge und Steuern ändern soll – und wie sich in der Folge Wirtschafts-Standort Deutschland entwickelt. Und es ist eine gute Gelegenheit durch die Börsen-Brille auf die Merkel-Ära zu schauen. Fragen dazu von Börsenmoderatorin Beate Hoffbauer an Heiko Böhmer von der Shareholder Value Management AG im Interview - aufgezeichnet auf dem FINANCIAL PLANNING Forum in Berlin. #Dax #Börse #Wahlen

