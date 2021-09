Wandelanleihen 2021: Im Aufschwung dabei – Im Abschwung fein raus // Interview Sven Pfeil (ARAMEA)

Die Aktienmärkte sind in den vergangenen zwölf Monaten sehr gut gelaufen – viele Börsen stehen auf Allzeithoch. Daher sind viele Anleger nun zögerlich, ob sie jetzt noch investieren sollen oder besser nicht. Welche Rolle können Wandelanleihen in einer solchen Situation spielen? Fragen dazu an Fondsmanager Sven Pfeil, Vorstand bei ARAMEA Asset Management auf dem FINANCIAL PLANNING Forum in Berlin.

