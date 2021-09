Immobilien-Finanzierungen bei Inflation & Niedrigzinsen: Darauf sollten Häuslebauer in 2021 achten!

Selten war es so günstig, eine Immobilie zu finanzieren, da die Zinsen rekordniedrig sind. Allerdings waren Immobilien auch noch nie so teuer wie heutzutage – und die Baupreise steigen weiter. Und so stehen viele potenzielle Häuslebauer vor der kniffligen Frage: jetzt bauen oder noch warten. Worauf kommt es in diesem Jahr bei Immobilien-Finanzierungen an? Fragen dazu von Börsenmoderator Andreas Franik an Marcel Mohr von der MPV Finanzgruppe im Interview - aufgezeichnet auf dem FINANCIAL PLANNING Forum in Berlin. #Immobilien #Finanzierung #Inflation

