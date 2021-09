Anleihen, Multi-Asset & Nachhaltigkeit: Auf diese Strategien setzt BNY Mellon - Interview Thilo Wolf

Das Thema Nachhaltigkeit ist auch bei der Geldanlage nicht mehr wegzudenken. Viele Investoren wählen daher zunehmend Fonds für ihr Portfolio aus, die moralisch-ethisch und ökologisch hohe Wertmaßstäbe ansetzen. Wie geht BNY Mellon das Thema im Rahmen der „Responsible Investing-Kampagne“ an? Fragen dazu von Börsenmoderatorin Beate Hoffbauer an Deutschland-Chef Thilo Wolf im Interview - aufgezeichnet am Rande des FINANCIAL PLANNING Forums in Berlin. #Nachhaltigkeit #Fonds #sustainable

Risikohinweis: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass FinanceNewsTV ein Abspielkanal der FIMECO GmbH und damit ein rein kommerzieller Anbieter ist und daher auch werbliche und bezahlte Elemente enthalten kann. Die ausgestrahlten Videos stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar, sondern sind eine Momentaufnahme der Finanzmärkte. Wir empfehlen grundsätzlich vor jeder Entscheidung die Beratung durch Ihre Bank oder einen unabhängigen Vermögensverwalter.