Investment-Ideen 2021: Moderne Multi-Asset-Konzepte im Fokus - Interview Thomas Romig (Assenagon)

Zahlreiche Multi-Asset-Strategien buhlen um die Gunst der Investoren. Eines haben sie alle gemeinsam: Sie möchten das Kapital – je nach Risiko-Neigung des Anlegers – nach Inflation, Kosten & Steuern erhalten und mehren. Gerade in Zeiten negativer Zinsen und steigender Inflationserwartungen kann dies eine echte Herausforderung sein. Welche Ansätze liefern hier noch einen Mehrwert und können sich gegen die starke Konkurrenz behaupten? Fragen dazu von Börsenmoderatorin Beate Hoffbauer an Thomas Romig, Geschäftsführer der Assenagon Asset Management auf dem FINANCIAL PLANNING Forum in Berlin. #Fonds #Aktien #MultiAsset

