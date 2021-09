Chinas Infrastruktur: Konkurrenz für die Neue Seidenstraße - was kann "Build Back Better World"?

Chinas neue Seidenstraße soll Konkurrenz bekommen. Die G7-Staaten haben jüngst auf Ihrem Gipfel in Cornwall einen globalen Infrastruktur-Plan beschlossen. Was bedeutet das „Build Back Better World" genannte Programm für China? Wie hat sich Chinas Wirtschaft im zweiten Quartal entwickelt? Antworten von Vermögensverwalter Andreas Glogger, Geschäftsführer von GLOGGER & PARTNER im Interview mit Börsenmoderator Andreas Franik. #China #Seidenstraße #OBOR

