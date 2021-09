Biertrinker auf dem Trockenen – Folge des Brexit

Es gibt kein Bier auf Hawaii – der Schlager von Paul Kuhn aus dem Jahr 1963 taugt auch heute noch immer als Festzelt-Hit. Tatsächlich aber ist dieses Problem mittlerweile offenbar nach Europa weitergezogen. Denn manche Engländer sitzen in ihren Pubs jetzt auf dem Trockenen - Schuld daran ist der Brexit. Die Kneipenkette Kette JD Wetherspoon räumt ein, es gebe Lieferprobleme bei bestimmten Marken. Sie bittet ihre Kunden um Entschuldigung und versichert, dass sie gemeinsam mit den Brauereien alles unternehmen werde, um das Problem zu lösen. Nach Angaben des Logistikverbands Road Haulage Association fehlen momentan etwa 100.000 Fahrer. Ein wichtiger Grund dafür ist der Brexit: Denn viele Fahrer aus Europa haben das Land verlassen, und wegen der komplizierten und teuren Visa-Verfahren kommen kaum neue dazu. Der Fahrermangel wirkt sich in Großbritannien übrigens auch auf andere Branchen aus. Zuletzt gab es Nachschubprobleme bei den Fast-Food-Ketten McDonald's, Nando's und KFC. Auch in Supermärkten gibt es immer wieder leere Regale. ———————————————————————— Moderation: Wirtschaft TV Moderator Sascha Oliver Martin Bildquellen: Depositphotos / bogdan.hoda Depositphotos / Pixavril ———————————————————————— Weitere News findest du auf www.wirtschaft-tv.com. ———————————————————————— #wirtschafttv #brexit #bier #england #saschaolivermartin