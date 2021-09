Vorbörse DAX am 10.09.2021 nach der EZB-Sitzung stärker, Angst um Evergrande, Easyjet im Bieterkampf

Der DAX hatte gestern am Morgen noch einmal dynamisch die Tiefs aus Mitte Juli getestet. Davon erholte er sich in Richtung EZB-Sitzung und darüber hinaus, sodass wir am Donnerstag sogar ein leichtes Kursplus sehen konnten.

Setzt sich diese Tendenz am Freitag nun fort? Die Vorbörse notiert nahe der Donnerstagshochs und hat die 15.700 als nächste markante Marke im Blick.