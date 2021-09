Börse & Politik: Ich bin nicht grün - Ein Plädoyer für Freiheit // Interview mit Nena Schink

„Ich bin nicht grün: Ein Plädoyer für Freiheit“. So heißt das aktuelle Buch von Nena Schink. Die Bestseller-Autorin war auf dem FINANCIAL PLANNING Forum Teil einer spannenden und kontroversen Talkrunde mit Wolfgang Bosbach und Folker Hellmeyer zum Thema "Darf man in Deutschland seine Meinung noch sagen". Börsenmoderator Andreas Franik hat die Journalistin am Rande des Forums zum Interview getroffen. #Wahlen #Grün #NenaSchink

Risikohinweis: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass FinanceNewsTV ein Abspielkanal der FIMECO GmbH und damit ein rein kommerzieller Anbieter ist und daher auch werbliche und bezahlte Elemente enthalten kann. Die ausgestrahlten Videos stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar, sondern sind eine Momentaufnahme der Finanzmärkte. Wir empfehlen grundsätzlich vor jeder Entscheidung die Beratung durch Ihre Bank oder einen unabhängigen Vermögensverwalter.