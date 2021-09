Vorbörse DAX am 15.09.2021 wieder über 15.700, Blick auf Apple-Produkte und die Deutsche Bank

Der DAX orientiert sich zum neuen Handelstag weiter an der 15.700er-Marke. In dem Zusammenhang ist das Chartbild spannend, denn ein Ausbruch könnte nun wieder näher rücken. Immerhin hat die Volatilität bis auf 100 Punkte nachgegeben.

Wir schauen zunächst auf die Deutsche Bank. Neue Manager sollen das Investmentbanking weiter voranbringen. Die Einschätzung der Erträge liegt in diesem Jahr bei 9,3 Milliarden, was genau dem Vorjahreswert entspricht. Gestern wurde das am Markt als "Stillstand" und somit erst einmal negativ interpretiert.