Aktuell müht sich das Edelmetall im Bereich von 1.800 Dollar. „Ein Anstieg über 1.815 Dollar wäre ein Signal, dass es die Bullen noch einmal versuchen wollen“, sagt Markus Bußler. Doch die Bären haben aktuell die besseren Karten.

Vor allem Silber bereitet arge Sorgen. „Silber sitzt über einer Falltür“, sagt Markus Bußler. Im Zwei-Jahreschart sieht man, dass ein Rutsch unter 22 Dollar den Bereich um 17 bis 18 Dollar ins Spiel bringen würde. „Dazwischen findet sich wenig, was als Unterstützung taugen würde.“ Auch ein Blick auf die Minenaktien zeigt: Die Charts der meisten Produzenten sehen alles andere als ermutigend aus. Zwar würde so ein Kursrutsch mittelfristig durchaus Chancen eröffnen. Doch kurzfristig würde er einiges an Schmerz für die Goldanleger bedeuten. „Machen wir uns nichts vor, wir alle hätten am liebsten steigende Kurse. Doch aktuell sieht es nicht danach aus.“