DAX weiter an 15700 gefesselt, Kapitalerhöhung beim BVB, Microsoft, Brenntag am Rekordlevel, Kaffee

Der DAX hat das Minus vom Vortag wieder revidiert und notiert an der 15.700er-Schwelle. Wie schon an den Vortagen mangelt es dort an Volatilität. Ingmar Königshofen erörtert, wo die nächsten Schwellen im Chartbild liegen könnten, um weitere Trends zu initiieren.

Der gestiegene Kaffeepreis ist teilweise für die Inflation mitverantwortlich. Das Wetter spielt bei diesem Rohstoff eine große Rolle, doch auch die Charttechnik. Hier spekulieren Anleger derzeit auf einen Gegenbewegung. Ingmar Königshofen zeigt die Chartlevels auf.