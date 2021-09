Nach 50 Jahren – Roßmann macht Schluss

Der Gründer und derzeitige Geschäftsführer der Drogeriekette Roßmann will sich zur Ruhe setzen. Der 75-jährige Dirk Roßmann wird seinen Posten als Geschäftsführer zum 30. September des Jahres aufgeben. Das gab das Unternehmen jetzt offiziell bekannt. Zwar bleibt er im Beirat der Rossmann-Drogeriemärkte sowie Geschäftsführer und Sprecher der Rossmann Beteiligungs GmbH, doch die Geschäftsführung der Drogeriekette mit ihren mehr als 4.200 Filialen in Deutschland und sieben weiteren europäischen Ländern wird sein Sohn Raoul übernehmen. Das Unternehmen setzte im vergangenen Jahr rund zehn Milliarden Euro um und beschäftigte mehr als 56.000 Mitarbeiter. Damit liegt Rossmann knapp hinter seinem härtesten Konkurrenten dm drogerie markt aus Karlsruhe. Dirk Roßmann will sich nach Unternehmensangaben zunehmend der Schriftstellerei widmen. Voraussichtlich im Oktober soll sein zweiter Roman, ein Thriller mit dem Titel »Der Zorn des Oktopus«, erscheinen. ———————————————————————— Moderation: Wirtschaft TV Moderator Sascha Oliver Martin Bildquellen: IIMAGO / Hanno Bode IMAGO / Future Image ———————————————————————— Weitere News findest du auf www.wirtschaft-tv.com. ———————————————————————— #wirtschafttv #geschäftsführer #rossmann #drogerie #saschaolivermartin