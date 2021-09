Immobilien als Altersvorsorge: Top-Trends 2021 - Interview Sebastian Engel (ALPHA REAL ESTATE Group)

Investieren in Sachwerte! Das ist ein Top-Thema in diesen turbulenten Corona-Zeiten – und selbstverständlich gehören auch Wohn-Immobilien dazu. Nach dem Boom der vergangenen Jahre stellt sich nun die Frage: kommt dieser Trend angesichts der mittelfristigen Corona-Folgen zu einem Ende - oder kann man noch immer kaufen? Fragen dazu von Börsenmoderator Andreas Franik an Sebastian Engel, Chief Sales Officer bei der ALPHA REAL ESTATE Group. #Immobilien #Fonds #Sachwerte

Risikohinweis: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass FinanceNewsTV ein Abspielkanal der FIMECO GmbH und damit ein rein kommerzieller Anbieter ist und daher auch werbliche und bezahlte Elemente enthalten kann. Die ausgestrahlten Videos stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar, sondern sind eine Momentaufnahme der Finanzmärkte. Wir empfehlen grundsätzlich vor jeder Entscheidung die Beratung durch Ihre Bank oder einen unabhängigen Vermögensverwalter.