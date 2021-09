Wegen Chinas Evergrande: Börsen tief verunsichert - droht "Lehman-Moment" für die Finanzmärkte?

Die Börsen rund um den Globus sind tief verunsichert. Der DAX fällt bis zum frühen Nachmittag um rund 2,8 Prozent, der Hang Seng-Index an der Börse Hongkong verliert 3,3 Prozent. Grund ist die wachsende Angst vor einer Krise beim chinesischen Immobilienkonzern Evergrande, der angesichts von rund 300 Milliarden Dollar Schulden in Zahlungsschwierigkeiten sein soll. Fragen dazu von Börsenmoderator Andreas Franik an Vermögensverwalter Andreas Glogger, Geschäftsführer bei GLOGGER & PARTNER. #Evergrande #China #Immobilien

