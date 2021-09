Vorbörse DAX am 21.09.2021 nach dem Rutsch, Erholung in Vorbörse, Deutsche Bank verwirrt, Evergrande

Der DAX orientiert sich nach dem schwachen Wochenstart erst einmal an der Trendlinie vom Freitag und an der Kurslücke, die wir gestern zum Wochenstart einzogen. Das große Chartbild hat hierbei eine Unterstützung aus Mitte Juli getestet. Per Schlusskurs hat sie gehalten.

Wir blicken am Morgen zudem auf die Deutsche Bank und Evergrande. Es gibt hier zwar keine Vernetzung aber das Thema "Krise" ist eng verbunden mit Banken und eine Studie aus der Deutschen Bank hat dabei nicht gerade förderlich auf das Vertrauen in Richtung neuer Regierung eingezahlt. Darüber sprechen wir auf jeden Fall am Morgen ausführlich, da die Deutsche Bank der gestrige Tagesverlierer war.