DAX weiter stark, Vola sinkt, Facebook mit Innovationen, Disney hat Probleme, General Mills zieht

Der DAX kann auch am Donnerstag mit weiteren Gewinnen aufwarten. Das Aktienbarometer klettert bis auf 15.670 Punkte und hat damit zum Montag einen Lauf von 650 Punkten gezeigt. Dabei kommt die Volatilität in Form des VDAX_new wieder deutlicher zurück. Wie dieser Zusammenhang zu werten ist, erfahren Sie in diesem Interview.

Zudem schauen wir auf Facebook und das weitere Vorgehen mit den Nutzerdaten. Einige "Prominente" sollten hierbei einen Status erhalten, der sie abhebt. Für alle Nutzer ist jedoch das Thema Datenschutz und individualisierte Werbung wichtig. Denn damit verdient Facebook sein Geld.