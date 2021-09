Bitcoin ist in aller Munde. Doch das Krypto-Universum ist viel größer. Jetzt kommt Leonteq gleich mit 18 Kryptotrackern fürs Depot. Welche Chancen sich eröffnen, erläutert Björn Geidel.

Bitcoin & Co. bleiben in den Schlagzeilen. Nach einer atemberaubenden Rally seit Sommer 2020 folgte im Mai eine Halbierung der Kurse – ehe der nächste Aufschwung begann. Können Kryptos vor diesem Hintergrund ein solider Wertspeicher sein? Wie kann man in diesen Trend investieren? Diese Fragen richtet Börsenmoderator Andreas Franik an Björn Geidel, Head of Investment Solutions Deutschland & Österreich bei Leonteq. Weitere Infos unter: https://structuredproducts-de.leonteq.com/news/all/Krypto #Bitcoin #Krypto #Ethereum

