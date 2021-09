Inside MarketsX mit Torsten Gellert: “Die Märkte haben endlich Sicherheit, was passieren wird”

“Die Märkte haben endlich Sicherheit, was passieren wird. Die Aktienmärkte haben sich wieder erholt. Denn die Fed signalisiert, dass sie dem Markt beisteht”, sagt Torsten Gellert über die aktuelle Entscheidung der US-Notenbank Fed. Und welche Auswirkungen könnte die Bundestagswahl haben? “Ich erwarte keine riesigen Verwerfungen. Einzig wenn das Wahlergebnis auf eine rot-rot-grüne Regierung deuten würde, könnten sich Anleger verschreckt zurückziehen”, so der Geschäftsführer der Finance School of Trading. Unser Expertenthema bei Inside MarketsX mit Manuel Koch. Außerdem gibt es neue Bildungsangebote für Anleger. Mehr Infos auf https://www.financeschool.de 👇🏻 Jetzt YouTube-Kanal abonnieren👇🏻 https://www.youtube.com/channel/UC234wdhgU4NVDqYBRkkVkfQ MANUEL KOCH 📺 TV Journalist 👱🏻‍♂️ CEO 🎥 Producer 📷 Instagram: https://www.instagram.com/manuelkochtv/ 🎭 Facebook: https://www.facebook.com/Manuel-Koch-1918657995022408/ 🐦 Twitter: https://twitter.com/manuel_koch ►► LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/manuel-koch-b2697981/ INSIDE WIRTSCHAFT 🖥 Online-Sender https://inside-wirtschaft.de 🎥 Interviews 🎤 Medientraining 🤵🏼 Event-Moderation 📷 Instagram: https://www.instagram.com/insidewirtschaft/ 🎭 Facebook: https://www.facebook.com/InsideWirtschaft/ 🐦 Twitter: https://twitter.com/iwirtschaft Risikohinweis: https://inside-wirtschaft.de/risikohinweis/