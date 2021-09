Gelddruck-Orgien der Notenbanken: EZB im Vergleich zur FED fast pubertär, so Folker Hellmeyer

Börsianer und Fondsmanager rund um den Globus beschäftigen sich zunehmend mit dem Thema Inflation. Denn in den USA kletterten die Preise zuletzt um mehr als 5 Prozent, in Deutschland war eine 3 vor dem Komma. Aktien konnten in diesem Umfeld zulegen während der Goldpreis konsolidierte. Was bedeutet Inflation für die Unternehmen und in der Folge für Aktionäre? Fragen dazu von Börsenmoderator Andreas Franik an den Kapitalmarktexperten Folker Hellmeyer, aufgezeichnet auf dem FINANCIAL PLANNING Forum in Berlin. #Inflation #Aktien #Gold

