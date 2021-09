Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Infineon. Heute endet bei Infineon das Fiskaljahr 2020/21. Der Chipriese profitiert zwar von der anhaltend hohen Nachfrage, wurde in den vergangenen Monaten allerdings auch durch die angespannte Liefersituation etwas ausgebremst. Die bereits angehobene Jahresprognose dürfte der DAX-Konzern aber dennoch erreichen. Auf dem virtuellen Kapitalmarkttag am 5. Oktober dürfte der Konzernchef auch wieder frische Wasserstandsmeldungen zur aktuellen Entwicklung samt Ausblick abgeben.

Bei den Verkäufen steht Steinhoff im Fokus. Eigentlich hat sich Steinhoff mit seinen Gläubigern geeinigt. Ein Gericht in Amsterdam hat dem globalen Vergleich bereits zugestimmt. Der Steinhoff-Chef sprach von einem ?Meilenstein?. Das Problem: In Südafrika steht eine entsprechende Zustimmung noch aus. Die ehemaligen Eigner der Schuhkette Tekkie Town haben die Liquidierung Steinhoffs beantragt. Die Kläger hatten vor dem großen Skandal für den Verkauf ihres Unternehmens Steinhoff-Aktien erhalten ? und wollen nun einen Ausgleich für den entstandenen Schaden. In Südafrika sollte heute ein Gericht sich mit dem Fall befassen. Der Termin wurde allerdings auf unbekannte Zeit verschoben.