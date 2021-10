Vorbörse DAX am 01.10.2021 mit Monatsbilanz und negativen Daten zur Inflation, WTI, Virgin Galactic

In diesem Stream bewerten wir das Thema Inflation, welches als Impulsgeber der gestrigen Bewegung zu sehen ist. Sie kommt vor allem über den Energiesektor. Von daher ist der Ölpreis ein großes Thema, aber auch der Anstieg der US-Staatsanleihen, die vor einer Zinswende nun wieder gesucht werden.

Der DAX hat den September negativ ausklingen lassen und damit die Statistik erfüllt, die einen schwachen Herbst aufzeichnete. Nun stehen wir zum Monatswechsel an interessanten Schwellen, die bereits vorbörslich erreicht wurden. Unter 15.132 ist das letzte Gap der Vorwochen auf der Unterseite geschlossen und das Tief aus dem September bei 15.019 Punkten sichtbar. Dahin könnte es den Index heute direkt drücken.

Dabei blicken wir mit Andreas Bernstein auf Möglichkeiten für Anleger. Denn das "Verwahrentgelt", auch "Negativzins" genannt, wird bei immer mehr Instituten durchgesetzt. Teilweise nun schon ab einem Guthaben von 5.000 Euro.

Virgin Galactic ist das Aktienthema, welches wir ebenfalls angliedern. Das Raumschiff von Richard Branson darf nun wieder starten. Folgt die Aktie?

Wir erörtern zudem weitere Termine des Tages, insbesondere die US-Daten am Nachmittag.

Folgende Sprungmarken sind vorhanden:

00:00 - Intro 01:55 - Schwacher Monatsschluss im DAX 02:55 - Kernthema Inflation mit aktuellen Daten 05:20 - Implikationen auf den Ölpreis 06:00 - Fear and Greed 06:18 - Angst im Dow Jones mit Saisonalität 08:30 - Negativzinsen für Sparer 11:52 - Blick auf US-Anleihen 13:06 - Virgin Galactic im Fokus 14:55 - Wirtschaftstermine des Tages

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange in den neuen Handelstag.

