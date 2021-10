Reversal im Bitcoin, WTI stark, Northern Data unter Druck, Hamster-Trading und eine MIT-Studie

Eine Woche nach dem Wahl-Spezial nehmen wir noch einmal Stellung zu den Szenarien, die eine entsprechende Regierungsbildung mit sich bringen könnte. Ampel oder Jamaica? Unser Händler Veith steht für die Aktualisierung dieses Themas zur Verfügung.

Am Markt selbst wurde dieses Ereignis volatil begleitet. Nach der DAX-Eröffnung und dem Hoch bei 15.699 Punkten am Montag standen wir im Tief am Freitag sogar unter 15.000 Zählern. Ein Reversal folgte hier, konnte aber das Wochenminus nicht mehr verhindern. Noch schwächer war der Nasdaq, auf den wir hier ebenso blicken wir auf die Rohstoffpreise.