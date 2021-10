Vorbörse DAX am 04.10.2021 zum Wochenstart mit Natural Gas Aufschlägen, Lukoil, Gazprom Profiteur

Der DAX startet in die neue Woche verhalten und hat die Verluste am Freitag zumindest minimieren können. Wo stehen die ersten Kurse in der Vorbörse?

Kernthema ist heute der Gaspreis. Dieser steigt immer weiter und es gibt bereits Bestrebungen von einzelnen Staaten, diesen Anstieg zumindest für den Bürger zu mindern. Spanien hat noch Tagespreise, aber Österreich möchte die Bürger individuell nach Verbrauch (bspw. über Benzinpauschale) entlasten. Ist das auch ein Modell für Deutschland?