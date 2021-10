Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier der Deutschen Lufthansa. Nach einigen US-Airlines will auch die Lufthansa ihr Flugpersonal nach wie vor vollständig gegen Corona impfen lassen, kann aber nicht auf eine Impfpflicht wie bei der Schweizer Tochter Swiss setzen. Nach Angaben der Lufthansa vom Sonntag ist sonst ein stabiler, weltweiter Flugbetrieb künftig nicht darstellbar Bei den Verkäufen steht BioNTech auf dem ersten Platz. Die Aktie von BioNTech ist in den vergangenen Tagen massiv unter Druck geraten. Allein am Freitag ging das Papier mit einem Minus von fast sieben Prozent aus dem US-Handel. Grund für die jüngste Korrektur-Beschleunigung bei der Aktie war die Meldung vom Freitag, dass der US-Pharmakonzern Merck & Co vor dem Durchbruch mit einem Medikament gegen Corona steht.