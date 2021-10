Vorbörse DAX am 06.10.2021 leichter, Korrektur beendet? Blick auf OPEC, Exxon, Shell und Automarkt

Der DAX konnte am Dienstag zum Handelsende hin noch einmal Boden gutmachen, nachdem am Vormittag der 15.000er-Bereich erneut ausgiebig getestet worden war. Technisch könnte dies ein Boden sein. Die heutige Vorbörse zeigt jedoch noch einmal Schwäche an. So bleibt es an diesem Bereich weiter spannend.

Erholt hatten sich hierbei Nasdaq, Dow Jones und auch die Facebook-Aktie, über die wir gestern ausführlich gesprochen hatten.