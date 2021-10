Marktidee: SAP.

Die Aktie von SAP ist in den vergangenen Wochen unter Druck geraten. Gestern war das Papier allerdings in einem schwachen Marktumfeld stärkster Wert im DAX. Der Kurs prallte dabei an einer wichtigen Unterstützungszone nach oben ab. Damit aus dem Stabilisierungsansatz eine Erholung wird, muss die Aktie auf der Oberseite über eine bestimmte Hürde steigen.