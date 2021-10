Vorbörse DAX am 07.10.2021 nach der Korrektur am Mittwoch, DAX 15000 und Bitcoin als Kernthema

Der DAX konnte am Mittwoch auf der Unterseite zum Maitief tendieren uns sich dort stabilisieren. Ein dynamischer Rebound war die Folge. Dabei wurde per Schlusskurs jedoch nicht die 15.000 gehalten. Was folgt heute?

Vorbörslich notiert der DAX sehr fest und könnte das Gap zu Dienstag um 15.200 schliessen. Damit entsteht eine neue Kurslücke auf der Unterseite, die wir uns heute morgen ausführlich ansehen.