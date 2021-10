Die Wand der Angst an den Börsen wird steiler - und das macht eine Jahresend-Rally wahrscheinlicher!

Die Unsicherheiten an den Börsen wachsen: aktuell macht sogar das Gespenst der Stagflation - also Inflation bei gleichzeitiger Rezession - die Runde. Auch mit Blick China gibt es zunehmend Sorgenfalten. Folgerichtig geriet der Börsenmotor zuletzt etwas in Stottern. Für die Kapitalmarktexperten und Fondsmanager der Shareholder Value Management AG ist das genau der Grund für Optimismus. Denn wenn die Angst der Wand steiler wird, macht das eine Jahresend-Rally umso wahrscheinlicher, so das Fazit der aktuellen Ausgabe von Value Kompakt mit Frank Fischer, Heiko Böhmer und Endrit Cela. #Inflation #Stagflation #Aktien Risikohinweis: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass FinanceNewsTV ein Abspielkanal der FIMECO GmbH und damit ein rein kommerzieller Anbieter ist und daher auch werbliche und bezahlte Elemente enthalten kann. Die ausgestrahlten Videos stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar, sondern sind eine Momentaufnahme der Finanzmärkte. Wir empfehlen grundsätzlich vor jeder Entscheidung die Beratung durch Ihre Bank oder einen unabhängigen Vermögensverwalter.