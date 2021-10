DAX am Freitag stärker, WTI, Nasdaq, Daimler mit erstem Elektro-Truck, Thema US-Arbeitsmarkt

Der DAX kann sich am Freitag auf einer Strecke von 430 Punkten seit dem Wochentief "ausruhen" und muss womöglich kurz verschnaufen. Der Index notiert in der Vorbörse bei 15.225 Punkten und damit in der Nähe der gestrigen Hochs.

Parallel lief der Nasdaq die runde Marke von 15.000 Punkten an, stieß jedoch gestern auf einen Widerstand im Markt.