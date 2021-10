Es sind wieder einmal turbulente Tage an den Märkten. Mal geht es deutlich nach unten, dann kommt die entsprechende Gegenbewegung. Der Börsenpunk ordnet die aktuelle Lage ein.

Auf der Aktienseite hat der Börsenpunk einen konservativen und einen spekulativen Tipp parat. Es geht um Lindt & Sprüngli sowie Aker Carbon Capture.

Folgende Themen werden im Video besprochen: Oatly (WKN: A3CQRG), Mutares (WKN: A2NB65), Gazprom (WKN: 903276), Deutsche Telekom (WKN: 555750), Tomra Systems (WKN: 872535), Polestar (geht noch an die Börse), Volvo (geht noch an die Börse), Rivian (geht noch an die Börse), Bitcoin, Aker Carbon Capture (WKN: A2QBSN), Lindt & Sprüngli (WKN: 859568 oder Partizipationsschein-Aktie: 870503)

