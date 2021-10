Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Strom- und Heizkosten explodieren - wann kommt der Blackout? Winter is coming und mit ihm eine Energiekrise und ein saftiger Preisschock fürs Heizen und Strom! Müssen wir bald alle frieren? Kommt es gar zu einem Blackout? Was kommt auf uns zu? Wer hat die Verantwortung zu tragen und was sind die Lösungen?