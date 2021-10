Marktidee: TecDAX.

Der TecDAX befindet sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Am 7. September markierte der Kurs ein Mehrjahreshoch. Im Anschluss ging er in den Korrekturmodus über. Aus technischer Sicht könnte es jetzt zu einer Stabilisierung oder sogar zu einer Erholungsbewegung kommen. Im Fokus steht dabei eine wichtige Unterstützung.