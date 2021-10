Donald Trump fliegt aus »Forbes«-Liste

Platz 339 auf einer 400 Plätze umfassenden Rangliste, das ist für einen Menschen wie Donald Trump vermutlich bereits eine große Schande. Doch der ehemalige Präsident der USA ist jetzt sogar komplett aus dem »Forbes«-Ranking der 400 reichsten US-Amerikaner geflogen – und das zum ersten Mal seit 25 Jahren. 2020 hatte er es noch auf Platz 339 geschafft. Dieses Jahr fehlten ihm rund 400 Millionen Dollar , um überhaupt in den Top 400 zu landen. Zeit für Spendenaufrufe ist allerdings noch nicht. Das Wirtschaftsmagazin schätzt Trumps Vermögen wie schon im vergangenen Jahr auf 2,5 Milliarden Dollar. Nur die Konkurrenz ist stärker geworden. Trump hatte während seiner kurzen Präsidentschaft immer wieder betont, dass das Amt ihn Milliarden Dollar kosten würde. Kritiker gehen allerdings davon aus, dass er aus seiner Präsidentschaft eher Profit geschlagen hat. Auch wenn er die Führung seines Firmenkonglomerats offiziell an seine Söhne abgegeben hatte, blieben die Unternehmen in seinem Besitz. Und Medienberichten zufolge hielt Trump auch aufwendige Veranstaltungen in seinen Anwesen ab, die der damalige Präsident der Regierung oder seiner republikanischen Partei in Rechnung stellte. ———————————————————————— Moderation: Wirtschaft TV Moderator Sascha Oliver Martin Bildquellen: Depositphotos / grinvalds Depositphotos / actionsports ———————————————————————— Weitere News findest du auf www.wirtschaft-tv.com. ———————————————————————— #wirtschafttv #donaldtrump #forbes #vermögen #saschaolivermartin