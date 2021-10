DAX am Dienstag unter Druck, Blick auf Vola, Lufthansa, TUI, AirBnB, Tesla nach dem Event und Baidu

Nach dem ruhigen Wochenstart kann sich der DAX am Dienstag wieder an mehr Volatilität gewöhnen. Denn vorbörslich sind wir bereits unter der 15.100 und haben somit in der Nacht mehr Bewegung gesehen als am gestrigen Handelstag.

Die 15.000 könnte damit das nächste Ziel auf der Unterseite sein. Die dort sichtbare Kurslücke zu vergangenem Mittwoch ist noch im Chartbild ein Ziel, welches vor allem technische Analysten sehen.