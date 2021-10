Steigende Inflation in der Zinswüste: Aktien sind der einzige Weg für Stiftungen, so Frank Fischer

Auch im Jahre 2021 müssen die Anleger mit rekordniedrigen Zinsen & turbulenten Finanzmärkten leben. Insbesondere Stiftungen stehen hier vor großen Herausforderungen. Der Grund: die klassischen Rentenbausteine reichen schlichtweg nicht mehr aus, um ausreichend Erträge für den Stiftungszweck zu erwirtschaften. Fragen dazu von Börsenmoderator Andreas Franik an an Fondsmanager Frank Fischer, CEO der Shareholder Value Management AG, auf dem Platow Euro Finance Forum in Frankfurt. #Stiftungen #Fonds #Aktien

Risikohinweis: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass FinanceNewsTV ein Abspielkanal der FIMECO GmbH und damit ein rein kommerzieller Anbieter ist und daher auch werbliche und bezahlte Elemente enthalten kann. Die ausgestrahlten Videos stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar, sondern sind eine Momentaufnahme der Finanzmärkte. Wir empfehlen grundsätzlich vor jeder Entscheidung die Beratung durch Ihre Bank oder einen unabhängigen Vermögensverwalter.