DAX am Nachmittag wieder fester, Teamviewer mit Gegenreaktion, Bayer-Meldung verpufft am Markt, ZEW

Der DAX konnte sich von den Verlusten des Morgens wieder erholen. Nach dem ZEW Index gab es jedoch keine weitere Volatilität am Markt. Was ist der ZEW und wie gestaltet sich dieser Indikator? Dies ergründen wir hier am Nachmittag und blicken zudem auf das große Chartbild sowie die Performance des Deutschen Aktienindex.

Bei den Aktien ist die Teamviewer heute klarer Umsatzspitzenreiter an der LS-X. Die Aktie zeigte nach einem neuen Allzeittief am Morgen eine kräftige Gegenbewegung, die im Hoch bis über 15.30 Euro führte. Zum Handelsende blieb ein Gewinn von 4 Prozent zurück.