Justin Bieber steigt ins Marihuana-Geschäft ein

Dass Popstars, Schauspieler und andere Prominente sich auch in branchenfremden Bereichen wirtschaftlich erfolgreich engagieren, dokumentieren wir in WirtschaftTV regelmäßig. Doch das neue Geschäftsfeld des Sängers Justin Bieber hat nichts mit Immobilien , Medien, Sportschuhen oder Hafermilch zu tun. Der 27-Jährige verdient sein Geld künftig unter anderem mit Marihuana in fertig gedrehten Joints. Bieber ist eine Kooperation mit dem kalifornischen Cannabis-Produzenten Palms Premium eingegangen. Zu dessen Produktpalette gehört jetzt unter anderem ein Päckchen von Justin Bieber mit sieben vorgedrehten Joints mit dem Namen »Peaches Pre-Rolls«. Bieber will mit dem Projekt nach eigenen Aussagen auch gemeinnützigen Organisationen zur Seite stehen, die mit Cannabis arbeiten oder sich für eine Reform der Rechtsprechung im Zusammenhang mit Cannabis einsetzen. Damit steht er in der Showbranche nicht alleine da. Auch Rapper Snoop Dogg, Schauspielerin Nicole Kidman, Moderatorin Martha Stewart oder Rapper Jay-Z sind diesen Weg bereits gegangen. Der Konsum von Marihuana ist in zahlreichen US-Staaten legal.