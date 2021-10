"Wasserstoff für Jedermann" ist die Vision von Enapter. Mit der Massenproduktion von 10.000 Elektrolyseuren im neuen Werk, ist dies möglich, berichtet uns der Chefstratege.

Wasserstoff ist eines der Top-Themen unserer Zeit – selbstverständlich auch an der Börse. Denn Wasserstoff soll eine zentrale Rolle bei der Klima-Neutralität spielen. Was sind dabei die Herausforderungen – und wie kann man als Anleger daran teilhaben? Fragen dazu von Börsenmoderator Andreas Franik an Thomas Chrometzka, Chief Strategy Officer der Enapter AG. #Wasserstoff #H2 #Aktien

