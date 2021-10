Dieselpreis steigt auf Allzeithoch: Energie immer teurer - Folgen für Inflation, Börse & Investoren

Egal ob Öl, Gas oder auch Benzin: die Preise für Energie und Treibstoffe sind zuletzt deutlich gestiegen. Diesel kostet jetzt Mitte Oktober so viel wie noch nie - und auch der Benzinpreis kratzt am Allzeithoch. Für einen Liter Super müssen an der Tankstelle mehr als zwei Euro bezahlt werden – und so wird auch das Autofahren deutlich teurer. Wie sind die Folgen für Inflation, Börse und Investoren zu bewerten? Fragen dazu von Börsenmoderator Andreas Franik an Vermögensverwalter Andreas Glogger, Geschäftsführer bei GLOGGER & PARTNER. #Diesel #Benzin #Inflation

Risikohinweis: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass FinanceNewsTV ein Abspielkanal der FIMECO GmbH und damit ein rein kommerzieller Anbieter ist und daher auch werbliche und bezahlte Elemente enthalten kann. Die ausgestrahlten Videos stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar, sondern sind eine Momentaufnahme der Finanzmärkte. Wir empfehlen grundsätzlich vor jeder Entscheidung die Beratung durch Ihre Bank oder einen unabhängigen Vermögensverwalter.