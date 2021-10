Vorbörse DAX am 19.10.2021 mit Blick auf Apple-Event vom Montag, DAX-Konsolidierung, Foxconn Auto

Gestern sahen wir im DAX eine Konsolidierung, die sogar weiter als bis zum Ausbruchsniveau um 15.470 Punkte ging. Heute ist der DAX in der Vorbörse etwas stärker und kann die 15.500 nun wieder erobern. Ist damit die Konsolidierung schon abgeschlossen?

Wir schauen auf das große Chartbild und die Termine des Tages. Zuvor auf das Apple-Event am Abend natürlich. Denn dies war gestern am Abend vor allem für Technologiefans ein Muss. Was wurde hier vorgestellt? Wir blicken auf die Produkte und geben auch eine Indikation, was ein "Laptop" der neusten Generation kostet. Sie werden staunen!