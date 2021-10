Nur mal kurz die Welt retten?! Wann steigen FED & Co. aus der ultra-lockeren Geldpolitik aus?

Mit großer Spannung blicken die Börsianer auf die aktuelle Lage am Anleihenmarkt. Denn mit einer großen Wahrscheinlichkeit wird die amerikanische Notenbank im November ihren Ausstieg aus der ultraexpansiven Geldpolitik verkünden und zeitnah danach umsetzen. Fragen dazu von Börsenmoderatorin Beate Hoffbauer an Markus Peters, Senior Portfolio Manager bei AllianceBernstein (AB) auf dem FINANCIAL PLANNING Forum in Berlin. #Anleihen #Bonds #FixedIncome

